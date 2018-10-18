В сторону США движется "караван мигрантов"

В сторону южной границы Соединенных Штатов движется "караван мигрантов", в составе которого насчитывается около 4 тысяч человек. Об этом сообщает NBC со ссылкой на документы правительства США.
"Караван мигрантов, бегущих из Гондураса, вырос до 4 тысяч человек. Мексиканское правительство направило еще 500 полицейских к своей границе с Гватемалой в ожидании их прибытия", - пишет телекомпания на своей странице в Twitter.
Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter пригрозил властям Гватемалы, Гондураса и Сальвадора лишением финансовой помощи, если они не смогут разобраться с беспрепятственным пересечением своих границ в сторону Соединенных Штатов "караванов мигрантов", в составе которого также есть граждане этих стран.
Напомним, ранее в США разгорелся скандал из-за политики "нулевой толерантности", согласно которой нелегальным мигрантам при пересечении границы предъявляют обвинения, а их детей отправляют в специальные изоляторы.
Из-за растущего возмущения действиями властей, Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов.
Власти США вернули более 500 детей мигрантов родителям
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Источник: korrespondent.net
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