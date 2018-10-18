Пятеро из пострадавших в Керчи в коме

Пятеро пострадавших в результате стрельбы и взрывов в Керчи находятся в коме, сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова.

"Пятеро - в коматозном состоянии, медики попытаются стабилизировать их состояние к утру",- сообщила министр в Керчи.

Скворцова добавила, что "всего пострадало 68 человек, из них 19 погибло, 6 человек получили амбулаторную помощь, остальные в стационарах".

По данным министра, "на сегодняшний день 10 человек находятся в реанимации".

"Из десяти реанимационных больных пять - в коматозном состоянии, они все перенесли операции. У них травматический и геморрагический шок, повреждены крупные сосуды, большая кровопотеря", - сообщила она.

Глава Минздрава подчеркнула, что большинство пострадавших находятся в стационарах Керчи. "Медицинская служба Керчи очень хорошо сработала, проведя первые хирургические обработки и противошоковую терапию, это позволило спасти достаточно большое количество жизней", - констатировала министр.

Напомним, около 12:00 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв, в результате которого погибли 19 человек и около 50 пострадали. Отмечено, что в колледже сработало взрывное устройство. Территорию оцепили, а людей эвакуировали из здания.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье террористический акт. По данным следствия, неустановленное взрывное устройство было начинено металлическими предметами.

Опубликован список пострадавших в Керчи

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Источник: korrespondent.net