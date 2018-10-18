Лента RSS
Подписаться на ленту
18 октября 2018, четверг, 05:58
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,44
18. 10. 2018

Таможенники в банке с краской обнаружили восемь слитков золота

Во Львовской области таможенники совместно с сотрудниками СБУ обнаружили в почтовой посылке 8 золотых слитков. Общая стоимость их составляет 1,8 миллионов гривен. Об этом сообщает Государственная фискальная служба на своей официальной странице в Facebook.

"Работниками управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Львовской таможни ГФС совместно с работниками СБУ во Львовской области в зоне таможенного контроля таможенного поста Львов-Почтовый при уходе международного почтового отправления выявлено 8 слитков золота", - говорится в сообщении.

Посылка отправлялась из Великобритании на адрес гражданки Украины.

"Восемь слитков банковского металла желтого цвета были найдены среди задекларированных вещей в емкости с краской. Общий вес брутто обнаруженного товара составляет 1,64 кг ориентировочной стоимостью 1,8 млн гривен", - добавили в ГФС.

Сейчас по данному факту документируется нарушение таможенных правил за признаками правонарушения по статье "Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля".

Ранее в Киеве в посылке с документами нашли 205 бриллиантов.

Житель Днепра отправил себя в посылке, чтобы ограбить почтовую машину

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

17 октября — Международный день борьбы за ликвидацию нищеты.

Учитывая мой заработок, мне как-то страшно сегодня выходить из дома... Как бы не ликвидировали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.