Таможенники в банке с краской обнаружили восемь слитков золота

Во Львовской области таможенники совместно с сотрудниками СБУ обнаружили в почтовой посылке 8 золотых слитков. Общая стоимость их составляет 1,8 миллионов гривен. Об этом сообщает Государственная фискальная служба на своей официальной странице в Facebook.
"Работниками управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Львовской таможни ГФС совместно с работниками СБУ во Львовской области в зоне таможенного контроля таможенного поста Львов-Почтовый при уходе международного почтового отправления выявлено 8 слитков золота", - говорится в сообщении.
Посылка отправлялась из Великобритании на адрес гражданки Украины.
"Восемь слитков банковского металла желтого цвета были найдены среди задекларированных вещей в емкости с краской. Общий вес брутто обнаруженного товара составляет 1,64 кг ориентировочной стоимостью 1,8 млн гривен", - добавили в ГФС.
Сейчас по данному факту документируется нарушение таможенных правил за признаками правонарушения по статье "Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля".
Ранее в Киеве в посылке с документами нашли 205 бриллиантов.
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Источник: korrespondent.net
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