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18. 10. 2018

В Венесуэле поймали двух участников покушения на Мадуро

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в среду, 17 октября, объявил о задержании еще двоих человек, которые участвовали в покушении на президента страны Николаса Мадуро 4 августа. Об этом он сообщил в эфире государственного телевидения.

По его словам, некие Освальдо Габриэль Кастильо Лунар и Рафаэль Эрнесто Диас Куэльо были арестованы. Последний является бывшим военнослужащим ВВС Венесуэлы, которого министр назвал "предателем". "Он передавал конфиденциальную и стратегическую информацию Колумбии", - заявил Родригес.

Венесуэльский министр вновь обвинил правительство экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса в организации покушения на Мадуро. "Мы не только жертвы контрабанды продовольствия и бензина, но и жертвы попытки колумбийского правительства убить президента [Мадуро]. Все было запланировано в правительстве Хуана Мануэля Сантоса", - подчеркнул он.

Как сообщал Корреспондент.net, в августе во время военного парада в Каракасе произошла попытка покушения на президента Венесуэлы.
 
В причастности к организации инцидента подозревают 25 человек.

Подозреваемый в покушении на Мадуро погиб после задержания

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Источник: korrespondent.net

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