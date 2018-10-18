Крушение Су-27: названо имя американского пилота

В результате аварии украинского самолета Су-27 в ходе учений “Чистое небо” погиб американский подполковник - пилот Сет Неринг по прозвищу “Джетро”. Об этом сообщают многочисленные американские СМИ, в частности корреспондент телеканала NBC при Пентагоне Хэнс Николс, передает сайт Голос Америки.

Американские медиа также сообщают и то, что в инциденте также погиб украинский полковник Иван Петренко.

Неринг был пилотом 194-й боевой эскадрильи Калифорнийской воздушной национальной гвардии.

Honoring Lt. Col. Seth “Jethro” Nehring, a fighter pilot with the California Air National Guard’s 194th Fighter Squadron, who died yesterday in a training accident in Ukraine, along with a Ukrainian pilot. pic.twitter.com/TZn3J8SFB2 — HansNichols (@HansNichols) 17 октября 2018 г.

Напомним, истребитель Су-27УБ потерпел аварии 16 октября неподалеку города Бердичев. По данным очевидцев, самолет начал терять высоту, и пилоты отвели его от жилых домов. Жертв среди местных жителей нет.

По данным Генштаба, жертвами происшествия стали два пилота. В сообщении ведомства говорится, что погибли украинский и американский военные.

Появилось видео последнего взлета разбившегося Су-27

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net