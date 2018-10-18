Порошенко усилил соцзащиту детей погибших журналистов

Президент Украины Петр Порошенко 17 октября подписал закон об изменениях в статью 1 закона Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей" относительно расширения категорий детей, требующих особого социального внимания и поддержки. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Закон обеспечивает право на оздоровление и отдых за счет бюджетных средств детям погибших журналистов. "Целью проекта закона Украины является признание на законодательном уровне детей погибших журналистов или тех, которым присвоена инвалидность I группы в связи с выполнением профессиональных обязанностей, детьми, нуждающимися в особом социальном внимании и поддержке", – сказано в пояснительной записке к документу.
Закон вступит в силу через три месяца со дня его публикации.
Напомним, в августе Порошенко подписал закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Им гарантируется повышение уровня социальной защиты украинских военнослужащих.
Также 20 июля президент подписал закон о соцзащите пострадавших участников Евромайдана.
Порошенко подписал закон о социальных гарантиях для военных
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Источник: korrespondent.net
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