Итоги 17.10: Бойня в Керчи и протест профсоюзов

В Киеве массово протестовали профсоюзы
В Киеве в среду, 17 октября, прошел второй этап всеукраинской акции протеста, организованного Федерацией профсоюзов Украины.
Протестующие направились от парка Тараса Шевченко в правительственный квартал с символикой профсоюзов, которые они представляют, и призвали повысить зарплаты и снизить тарифы.
Также участники акции несли плакаты с надписями Нет бессмысленным реформам, Медикам достойную оплату труда.
Глава УАПЦ готов передать Андреевскую церковь Константинополю
Глава Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) митрополит Макарий готов передать в пользование Вселенскому патриарху Андреевскую церковь в Киеве.
По словам Макария, до 2015 года Андреевская церковь была в подчинении УАПЦ. После этого договор аренды закончился, и собор начали реконструировать. Сейчас этим храмом занимается государство.
Климкин предложил перезахоронить прах Бандеры
Министр иностранных дел Павел Климкин предложил создать Пантеон героев и перезахоронить там прах главы ОУН Степана Бандеры. Об этом он рассказал журналистам в среду, 17 октября, после заседания правительства.
"Я считаю, что нам это нужно и с точки зрения уважения к нашим героям, и с точки зрения того, что это будет воспитывать чувство и понимание собственной истории. Для этого необходимы соответствующие решения, но я не вижу никаких проблем, чтобы устроить Пантеон", - сказал Климкин.
Колледж в Керчи подорвали
В колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета России.
По информации комитета, взрыв в здании политехнического колледжа Керчи произошел около 12 часов дня. НАК также сообщает, что по предварительным данным, при взрыве погибли почти 20 человек, еще более 50 были ранены.
В Керчи взорвали бомбу в колледже. Онлайн
Полторак рассказал, кого наказали за взрывы в Ичне
По фактам взрывов на складах шестого арсенала под Ичней Черниговской области к ответственности были привлечены 65 человек. Об этом в кулуарах комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны заявил министр обороны Степан Полторак.
"За те события, которые произошли мной было привлечено к ответственности более 65 человек. Из них, заместитель начальника Генштаба - был уволен со службы по служебному несоответствию, 5 генералов получили взыскания разного типа - начиная от несоответствия занимаемым должностям завершая другими и другие офицеры получили взыскания", - сообщил Полторак.
Суд обязал ПФУ платить пенсии переселенцам
Большая палата Верховного суда Украины обязала органы Пенсионного фонда рассчитаться с пенсионерами, имеющими статус внутренних переселенцев.
В частности, указано, что суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Бахмутского объединенного управления Пенсионного фонда в Донецкой области, отказавшего в выплате пенсионеру, имеющего статус внутренне перемещенного лица.
Кабмин отложил повышение цен на газ
Кабинет министров Украины продлил действующие цены на газ для населения до 27 октября 2018 года. Об этом в среду, 17 октября, сообщают Українські новини со ссылкой на собственный источник в правительстве.
"Решение принято: продлить ПСО и цену газа до 27 октября", - сказал источник. По его словам, данное решение было принято на заседании правительства в среду.
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Источник: korrespondent.net
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