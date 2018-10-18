Итоги 17.10: Бойня в Керчи и протест профсоюзов

В Киеве массово протестовали профсоюзы

В Киеве в среду, 17 октября, прошел второй этап всеукраинской акции протеста, организованного Федерацией профсоюзов Украины.

Протестующие направились от парка Тараса Шевченко в правительственный квартал с символикой профсоюзов, которые они представляют, и призвали повысить зарплаты и снизить тарифы.

Также участники акции несли плакаты с надписями Нет бессмысленным реформам, Медикам достойную оплату труда.

Глава УАПЦ готов передать Андреевскую церковь Константинополю

Глава Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) митрополит Макарий готов передать в пользование Вселенскому патриарху Андреевскую церковь в Киеве.

По словам Макария, до 2015 года Андреевская церковь была в подчинении УАПЦ. После этого договор аренды закончился, и собор начали реконструировать. Сейчас этим храмом занимается государство.

Климкин предложил перезахоронить прах Бандеры

Министр иностранных дел Павел Климкин предложил создать Пантеон героев и перезахоронить там прах главы ОУН Степана Бандеры. Об этом он рассказал журналистам в среду, 17 октября, после заседания правительства.

"Я считаю, что нам это нужно и с точки зрения уважения к нашим героям, и с точки зрения того, что это будет воспитывать чувство и понимание собственной истории. Для этого необходимы соответствующие решения, но я не вижу никаких проблем, чтобы устроить Пантеон", - сказал Климкин.

Колледж в Керчи подорвали

В колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета России.

По информации комитета, взрыв в здании политехнического колледжа Керчи произошел около 12 часов дня. НАК также сообщает, что по предварительным данным, при взрыве погибли почти 20 человек, еще более 50 были ранены.

В Керчи взорвали бомбу в колледже. Онлайн

Полторак рассказал, кого наказали за взрывы в Ичне

По фактам взрывов на складах шестого арсенала под Ичней Черниговской области к ответственности были привлечены 65 человек. Об этом в кулуарах комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны заявил министр обороны Степан Полторак.

"За те события, которые произошли мной было привлечено к ответственности более 65 человек. Из них, заместитель начальника Генштаба - был уволен со службы по служебному несоответствию, 5 генералов получили взыскания разного типа - начиная от несоответствия занимаемым должностям завершая другими и другие офицеры получили взыскания", - сообщил Полторак.

Суд обязал ПФУ платить пенсии переселенцам

Большая палата Верховного суда Украины обязала органы Пенсионного фонда рассчитаться с пенсионерами, имеющими статус внутренних переселенцев.

В частности, указано, что суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Бахмутского объединенного управления Пенсионного фонда в Донецкой области, отказавшего в выплате пенсионеру, имеющего статус внутренне перемещенного лица.

Кабмин отложил повышение цен на газ

Кабинет министров Украины продлил действующие цены на газ для населения до 27 октября 2018 года. Об этом в среду, 17 октября, сообщают Українські новини со ссылкой на собственный источник в правительстве.

"Решение принято: продлить ПСО и цену газа до 27 октября", - сказал источник. По его словам, данное решение было принято на заседании правительства в среду.

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Источник: korrespondent.net