Сутки на Донбассе: 17 обстрелов, ранены два бойца

За минувшие сутки, 17 октября, подразделения сепаратистов 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе семь раз применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностям. Два украинских военнослужащих были ранены.
Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 18 октября.
В частности, обстреливали позиции ВСУ в районе населенных пунктов Екатериновка, Новолуганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Новомихайловка, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Лебединское и Широкино.
Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Талаковки обстреляли из минометов 120-го калибра. На позиции ООС в районе населенных пунктов Новолуганское, Гнутово, Лебединский и Широкино сепаратисты осуществляли огневое воздействие из минометов калибра 82 мм.
По данным украинской разведки, четыре боевика за прошедшие сутки были ранены.
"С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Гнутово и Водяное на Мариупольском направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – добавили в штабе.
Напомним, за сутки 16 октября сепаратисты 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Тогда двое военнослужащих погибли, еще один был ранен.
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Источник: korrespondent.net
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