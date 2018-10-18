В США число жертв урагана Майкл достигло 33 человек

Жертвами урагана Майкл, который обрушился на юго-восточное побережье США, стали 33 человека. Об этом сообщает USA Today.

Отмечается, что больше всего людей погибло в штате Флорида – 23 человека. Еще 10 человек погибли в Северной Каролине, Джорджии и Вирджинии.

Отмечается, что ураган полностью разрушил боле 4 тысяч домов, а 15 тысяч домов повреждены. Спасатели эвакуировали более 16 тысяч человек.

Местный шериф Том Форд рассказал, что спасатели закончили первый этап поисковых работ. Теперь они должны перейти ко второму, где займутся городами, который больше всего пострадали от урагана.

Ранее сообщалось, что число жертв урагана Майкл в США выросло до 29 человек. Отмечалось, что погибли 20 человек во Флориде, пять – в Вирджинии, трое – в Северной Каролине и один в Джорджии.

Напомним, 8 октября ураган Майкл достиг южного побережья США. В тот момент ему было присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Майкл принес мощные ветры и проливные дожди, приведя к наводнениям и разрушениям.

Ущерб, который ураган Майкл нанес застрахованным домам и промышленным предприятиям шести американских штатов, оценили в $10 млрд.

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Источник: korrespondent.net