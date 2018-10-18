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18. 10. 2018

Красный Крест направил в "ДНР" 126 тонн гуманитарки

Международный комитет Красного Креста отправил на неподконтрольную часть Донбасса семь грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. Об этом в четверг, 18 октября, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ Новотроицкое на временно оккупированную территорию Украины последовало семь грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста", – говорится в сообщении.

В общем пограничники оформили груз общей массой 239,5 тонн. При этом информация о характере груза не указывается.

Напомним, 11 октября на Донбасс доставили почти 240 тонн гумпомощи от Красного Креста. Тогда груз перевозили 12 автомобилей.

А в сентябре ООН отправла в "ДНР" грузовик с медицинским оборудованием.

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Источник: korrespondent.net

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