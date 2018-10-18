Эрдоган уснул во время речи президента Молдовы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган задремал на пресс-конференции во время выступления президента Молдовы Игоря Додона. Соответствующее видео опубликовал блогер Михаил Голуб в Twitter.

"Молдавский Додон усыпил Эрдогана на пресс-конференции", - подписал он ролик.

Молдавский Додон усыпил Эрдогана на пресс-конференции pic.twitter.com/G5prFPfU5j — Mikhail Golub (@golub) 17 октября 2018 г.

Отмечается, что Эрдоган прибыл с визитом в Молдову 17 октября. По результатам встречи президенты подписали совместное заявление о стратегическом сотрудничестве между странами.

Напомним, год назад Эрдоган задремал во время выступления президента Петра Порошенко в Киеве.

А в сентябре этого года Эрдоган по случаю дня рождения подарил Порошенко именной торт.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net