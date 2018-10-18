Лента RSS
Подписаться на ленту
18 октября 2018, четверг, 10:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,44
18. 10. 2018

Эрдоган уснул во время речи президента Молдовы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган задремал на пресс-конференции во время выступления президента Молдовы Игоря Додона. Соответствующее видео опубликовал блогер Михаил Голуб в Twitter.

"Молдавский Додон усыпил Эрдогана на пресс-конференции", - подписал он ролик.

Молдавский Додон усыпил Эрдогана на пресс-конференции pic.twitter.com/G5prFPfU5j

— Mikhail Golub (@golub) 17 октября 2018 г.

Отмечается, что Эрдоган прибыл с визитом в Молдову 17 октября. По результатам встречи президенты подписали совместное заявление о стратегическом сотрудничестве между странами.

Напомним, год назад Эрдоган задремал во время выступления президента Петра Порошенко в Киеве.

А в сентябре этого года Эрдоган по случаю дня рождения подарил Порошенко именной торт.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Самые умные птицы и на лето остаются в тёплых краях.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.