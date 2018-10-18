Лавров: РФ не пустит корабли НАТО в Азовское море

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает нереалистичным проведение учений кораблей Украины и НАТО в Азовском море. Об этом он сказал в интервьюфранцузским СМИ, сообщает Интерфакс в среду, 18 октября.

"Сейчас Украина хочет зазвать НАТОвские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море", – сказал Лавров в интервью RT France, Paris Match и LeFigaro.

"Но они этого хотят, и им в этом активно потакают", – добавил Лавров.

Главы МИД РФ считает, что действия НАТО у российских границ носят провокационный характер.

"Накопление вооружений на наших границах, настрой на модернизацию транспортной инфраструктуры в Европе с тем, чтобы американским тяжелым вооружениям, и, наверное, вооружениям других стран НАТО было легче выбирать наши границы – откровенно провокационные учения, не наши с Китаем посреди Сибири, а на Украине, в Грузии и в Черном море", – заявил Лавров.

Напомним, на прошлой неделе Украина провела военные учения на побережье Азовского моря. В маневрах принимали участие подразделения морской пехоты, береговой артиллерии, армейская авиация, танковые подразделения ВМС и Сухопутных войск.

Ранее украинские военные провели масштабные учения на Приазовье по отражению высадки морского десанта противника на побережье.

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Источник: korrespondent.net