Евросоюз отменил экстренный саммит по Brexit

Лидеры стран-членов Евросоюза отменили экстренный саммит по Brexit, который был запланирован на 17-18 ноября, сообщает Reuters.
Согласно сообщению, официальные представители ЕС заявили, что во время прошедших 17 октября переговоров по Brexit с участием премьер-министра Британии Терезы Мэй им не удалось достигнуть прогресса.
Отмечается, что благодаря этому у Лондона будет время на решение проблемы внутренней политики, которая, по мнению большинства лидеров ЕС, является реальным препятствием для проведения сделки.
Также сказано, что эта встреча состоится в том случае, если главный переговорщик ЕС Мишель Бранье сообщит о прогрессе в переговорном процессе.
В свою очередь Мэй заявила, что они показали способность того, что могут работать над сложными сделками вместе конструктивно.
"Я остаюсь уверенной в хорошем результате", - резюмировала британский премьер.
Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск призвал ЕС быть готовыми к выходу Великобритании из союза без достижения сделки.
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Источник: korrespondent.net
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