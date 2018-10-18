РФ готова к третьему нормандскому саммиту - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова принять участие в третьем саммите по Донбассу в нормандском формате, если он будет хорошо подготовлен. Об этом он сказал в интервью французским СМИ, передает РИА Новости.

По словам министра, Россия тесно сотрудничает с Францией в рамках урегулирования украинского кризиса применительно к выполнению минских договоренностей.

"Речь заходит о том, чтобы провести очередную встречу в нормандском формате. Было два саммита - в Париже в 2015 году и в Берлине в 2016 году. Мы за то, чтобы состоялся третий саммит", - сказал Лавров.

При этом глава МИДа подчеркнул, что саммит нужно хорошо подготовить, чтобы избежать неловкости лидеров четырех стран от того, что решения предыдущих саммитов не выполняются.

По его оценке, договоренности саммитов "пока остаются даже не на бумаге, а в атмосфере, в том числе, что касается разведения сил и средств в трех населенных пунктах в зоне конфликта". Лавров отметил, что эти договоренности нужно оформить, но пока их оформление, как и выполнение, "блокируется, причем жестко, киевскими властями".

Точно так же блокируется, по словам главы МИД РФ, оформление на бумаге "формулы Штайнмайера" при том, что ее утвердили на двух предыдущих саммитах в нормандском формате.

В то же время, Лавров считает, что благодаря контактам на уровне экспертов и министров страны нормандского формата стали лучше понимать друг друга.

Напомним, после убийства Захарченко 31 августа Лавров заявил, что встречи в нормандском формате не будет. Также он заявил, что в нормандском формате нет смысла, поскольку повлиять на Киев может только США.

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Источник: korrespondent.net