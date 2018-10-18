Рада приняла Кодекс по процедурам банкротства

Верховная Рада приняла Кодекс Украины по процедуре банкротства, который внедряет в стране институт банкротства физических лиц. Об этом сообщает УНИАН в четверг, 18 октября.

За принятие документа во втором чтении и в целом проголосовали 237 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил, представляя законопроект, глава Комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук, институт банкротства физических лиц существует во всех цивилизованных странах.

"А в общем рейтинге ведения бизнеса в Украине мы поднимемся на 10 позиций. Это даст очень хороший сигнал всем нашим международным партнерам", – сказал нардеп.

Напомним, Украина поднялась на 76-е место среди 190 стран в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса (Doing Business-2018). Президент Петр Порошенко убежден, что Украина попадет в топ-50 рейтинга Doing Business.

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Источник: korrespondent.net