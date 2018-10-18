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18. 10. 2018

Появилось видео, как стрелок из Керчи покупает патроны

В сети появилась запись с камеры наблюдения оружейного магазина, на которой керченский стрелок Владислав Росляков рассчитывается за боеприпасы. Кадры опубликовал Телеграмм-канал 112.

В свою очередь Известия опубликовали фото журнала из оружейного магазина, где студент колледжа приобрел 150 патронов. На снимке видно, что он купил картечь 13 октября.

 

Как сообщалось, накануне Росляков устроил бойню в политехническом колледже, убив 20 человек и покончив жизнь самоубийством. Более 40 человек получили ранения, пять находятся в коме.

Теракт в Керчи: опубликован список погибших
 

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Источник: korrespondent.net

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