Рада почтила память погибших в Керчи

Народные депутаты в Верховной Раде в четверг, 18 октября, почтили минутой молчания память погибших в результате теракта в Керчи. Об этом сообщает LIGA.net.

Минуту молчания о погибших объявил спикер украинского парламента Андрей Парубий.

По последним данным, в результате теракта в Керченском политехническом колледже погибли 20 человек.

Опубликован список погибших.

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Источник: korrespondent.net