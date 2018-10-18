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18. 10. 2018

Бойня в Керчи: еще один раненый умер при перевозке

Во время перевозки в Симферополь умер раненый в керченском колледже студент. Таким образом число погибших в результате бойни увеличилось до 21. Об этом сообщает Телеграмм-канал Mash.

"При транспортировке в Симферополь погиб раненый парень. Его перевозили на вертолете", - говорится в сообщении.

В то же время, ТАСС сообщает о смерти девушки.

"Скончалась девушка. Таким образом, погибших стало 21", - сказал источник в медицинских службах.

Отметим, в больницах находятся более 40 человек, пять из которых - в коме. Сегодня раненых начали развозить в другие города.

Как известно, бойню устроил 18-летний студент 4 курса колледжа Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в библиотеке колледжа. 
 
Стрелок зашел в здание на перемене, поднялся на второй этаж и начал убивать всех вокруг, а когда кончились патроны, спустился на первый этаж и взорвал бомбу.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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