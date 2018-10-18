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18. 10. 2018

Церковный раскол станет проблемой надолго - Лавров

Ситуация вокруг решения Константинопольского патриарха Варфоломея о признании каноническими УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви и реакции на это поместных церквей станет проблемой надолго. Об этом он заявил в интервью французским СМИ, передает РИА Новости.

"Уже прозвучали слова возмущения из большинства поместных православных церквей. Я думаю, что это не просто реакция одного-двух дней, а проблема надолго", - заявил Лавров.

Для него замысел действий Константинополя очевиден "сделать еще один шаг, чтобы оторвать Украину уже не только политически, но еще и духовно от России".

Напомним, РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение было принято из-за начала процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.

По мнению представителя Киевской Патриархии, ситуация "рано или поздно будет исправлена и РПЦ вернется в общение".

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Источник: korrespondent.net

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