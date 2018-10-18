Госдума РФ приняла заявление по ситуации в Украине

Государственная Дума России на заседании в четверг, 18 октября, 408 голосами приняла заявление "Об обострении ситуации на Украине". Решение российских депутатов опубликовано на сайте Госдумы.

Как заявил глава профильного комитета Леонид Калашников, депутаты дают оценку возможности обострения ситуации на юго-востоке Украине. "В этом случае Россия должна будет адекватно ответить на все эти действия", - указал он.

"Государственная дума уверена, что попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям", - отмечается в документе.

В тексте также отмечается что, "саботируя Минские соглашения и одновременно претендуя на достойное место в ряду других европейских государств, Украина продолжает сосредоточение войск, обстрелы и убийства в Донбассе, уже не в первый раз прибегая к террористическим актам для достижения своих целей".

В заявлении ответственность за убийство главы "ДНР" Александра Захарченко возлагается на украинские власти.

"Государственная дума обращает внимание на действия США и других стран НАТО, которые, предоставляя Украине оружие и поощряя ее антироссийскую политику, прямо толкают власти Украины к агрессивным действиям против собственного народа, к межнациональным и межконфессиональным конфликтам", - говорится в тексте.

Также Киев обвиняется в "нагнетании военной угрозы на Донбассе", во вмешательстве в дела церкви, а также в форсировании "разрыва всех видов связей между нашими странами и народами" и превращении Украины "в плацдарм борьбы с Россией, русскими и русскоязычными".

В заявлении также говорится о дискриминации русскоязычных граждан в Украине. "Депутаты Верховной Рады один за другим принимают законы, направленные против русского языка, русскоязычных граждан и отношений с Россией", - отмечается в документе.

В связи с этим депутаты Госдумы РФ заявили о том, что "историческая ответственность за курс на разрыв российско- украинских отношений ложится на руководство современной Украины".

Отметим, депутаты ВР сегодня включили в повестку дня законопроекты №9139 и №9200 о запрете пропаганды "русского мира".

На сегодняшнем заседании депутаты проголосовали за введение уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы силовиками страны-агрессора.

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Источник: korrespondent.net