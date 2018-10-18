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18. 10. 2018

Киев направил Дамаску ноту протеста из-за визита Аксенова

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило переговоры президента Сирии Башара Асада с так называемым главой Крыма Сергеем Аксеновым. Соответствующую ноту протеста МИД Украины передал сирийской стороне, говорится в заявлении ведомства.

В МИД напомнили, что с 15 по 16 октября в Сирии по приглашению министра экономического развития и внешней торговли Самера аль-Халиля находилась "официальная делегация властей" Крыма во главе с Аксеновым.

В частности, во время визита был подписан так называемый меморандум о сотрудничестве между "советом министров" Крыма и кабинетом министров Сирии в торгово-экономической сфере.

МИД отмечает, что соответствующие договоренности являются грубым нарушением государственного суверенитета Украины, вмешательством в ее внутренние дела, а также нарушением основополагающих норм и принципов международного права. Украинское ведомство отмечает, что действия сирийской стороны наносят непоправимый ущерб дипломатическим отношениям между Украиной и Сирийской Арабской Республикой.

Ранее Швейцария отказали в выдаче въездной визы "заместителю министра образования, науки и молодежи" Крыма Айдеру Аблятипову.

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Источник: korrespondent.net

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