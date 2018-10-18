Формат жив? Нормандская четверка может встретиться

Мирное урегулирование конфликта на Донбассе давно в тупике. Хотя есть целых два формата переговоров – Минская группа и встречи в Нормандской четверке (Украина, Россия, Франция, Германия).

Нормандская четверка на уровне президентов последний раз встречалась в 2016 году в Берлине. Новая встреча назрела?

Заговорил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова принять участие в третьем саммите по Донбассу в нормандском формате, если он будет хорошо подготовлен.

"Речь заходит о том, чтобы провести очередную встречу в нормандском формате. Было два саммита - в Париже в 2015 году и в Берлине в 2016 году. Мы за то, чтобы состоялся третий саммит", - сказал Лавров.

При этом глава МИДа подчеркнул, что саммит нужно хорошо подготовить, чтобы избежать неловкости лидеров четырех стран от того, что решения предыдущих саммитов не выполняются.

По его оценке, договоренности саммитов "пока остаются даже не на бумаге, а в атмосфере, в том числе, что касается разведения сил и средств в трех населенных пунктах в зоне конфликта". Лавров отметил, что эти договоренности нужно оформить, но пока их оформление, как и выполнение, "блокируется, причем жестко, киевскими властями".

В то же время, Лавров считает, что благодаря контактам на уровне экспертов и министров страны нормандского формата стали лучше понимать друг друга.

Хотя всего месяц назад российский министр говорил, что в нормандском формате нет смысла, потому что единственный, кто может влиять на Украину – это США.

Что думают другие стороны

Нормандский формат остается важным элементом урегулирования ситуации на Донбассе говорил еще в сентябре представитель МИД Германии Райнер Бройль.

"Не комментируя отдельные высказывания, я могу сказать - мы убеждены в том, что нормандский формат может функционировать. Это, конечно, подразумевает, что все, кто принимает участие, готовы к переговорам. Мы с нашей стороны к этому готовы и считаем, что продолжение работы в этом формате будет иметь большой смысл", - сказал Бройль.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер полагает, что переговоры в Нормандском формате еще не зашли в тупик. По его словам, стороны не согласны в очень принципиальных вещах, но тем не менее поддерживают контакт.

“До сих пор я поддерживал контакты со своим российским коллегой (из этого формата переговоров). Мы не согласны по очень принципиальным вещам, но тем не менее мы по-прежнему поддерживаем контакт. Насколько я знаю, французские и немецкие коллеги тоже остаются на связи (с российским партнером по переговорам)”,

– сказал спецпредставитель Госдепа.

При этом он отметил, что российская сторона, в принципе, не готова к действиям.

"Они вряд ли сделали что-то за последние несколько лет, чтобы попытаться вернуть региону (Донбасса) мир и безопасность. Но они продолжают обвинять Украину, напоминая, что конфликт происходит на украинской территории. Но ведь не Украина пришла на российскую территорию – это россияне находятся на украинской территории", – заявил Волкер.

Позиция Украины

Украина хотела бы обсуждать в нормандском формате, в первую очередь, введение миротворцев на Донбасс. Поддерживают этот подход и страны Запада.

Все усилия участников "Нормандского формата" направлены на разработку проекта миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе, заявил глава МИД Германии Гайко Маас.

"Вместе с Францией, Россией и Украиной мы активно работаем над тем, чтобы реализовать Минские договоренности. В центре нашего внимания находятся давно достигнутые меры по стабилизации перемирия. Все усилия и все наши размышления остаются направленными на формирование возможной миссии ООН для востока Украины", - отметил дипломат.

Вот только пока прогресса в вопросе миротворцев пока нет. "Буду откровенным: я не могу сегодня назвать даже приблизительные сроки решения о миротворческой миссии. Даже не могу уверенно прогнозировать, когда это произойдет, и даже факт, что это произойдет. Но это точно то, что нужно Украине", - заявил в начале месяца президент Порошенко.

Поможет ли в этом вопросе новая встреча в нормандском формате – вопрос открытый. При том, что Лавров, например, говорит о необходимости закрепления в соглашении "формулы Штайнмайера", которая предусматривает одновременное принятие Верховной Радой во втором чтении поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус, и проведение там местных выборов. А Россия, также одновременно, должна вывести своих солдат и технику с Донбасса.

О миротворцах в "формуле Штайнмайера" речь не идет.

Источник: korrespondent.net