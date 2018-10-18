На Одесской трассе в Киеве в четверг, 18 октября, проводится спецоперация столичных правоохранителей, дорогу перекрывали. Об этом пишет Сегодня.

В результате на трассе возле Виты-Почтовой образовалась огромная пробка.

По информации правоохранителей, проводилась спецоперация. На трассе стоят полицейские в бронежилетах и с автоматами, а также автомобили с правоохранителями.

Дорогу открыли около 12:15, автомобили постепенно начали проезжать.

Cмотрите фотогалерею: Под Киевом затор на трассе из-за спецоперации

Напомним, вечером 17 октября в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах.

Также 17 октября в столице прошла Всеукраинская профсоюзная акция протеста. Из-за этого центр Киева встал в пробках.

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Источник: korrespondent.net