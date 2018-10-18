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18. 10. 2018

На Ровенщине копатели янтаря атаковали полицию

В селе Кухотская Воля Заричненского района группа неизвестных в количестве примерно 200 человек напала на полицейских, которые патрулировали местность в противодействии незаконной добыче янтаря.

Как сообщает управление Нацполиции в Ровенской области, инцидент произошел утром в четверг, 18 октября.

"Злоумышленники в балаклавах и с палками в руках заблокировали проезд автомобилям, дергали за форменную одежду, бросали камни повредили три служебные машины. Правоохранителям удалось прекратить конфликт, сейчас противостояния нет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время столкновения полицейские телесных повреждений не получили, оружие не применялось. Информации о пострадавших в результате столкновения в полицию пока не поступало.

Сведения по факту сопротивления работникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей внесены в Единый реестр досудебных расследований (ч.2 ст.342 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: На Ровенщине копатели янтаря атаковали полицию

Напомним, в июне возле села Федоровка Ровенской области в стычке с копателями янтаря пострадали восемь полицейских. Местные жители, недовольных действиями силовиков в противодействии незаконной добыче янтаря, перекрыли автодорогу Киев-Ковель-Ягодин.

Ранее в Ровенской области возле села Осова около 200 копателей янтаря напали на сотрудников полиции, которые пытались засыпать ямы в результате незаконной добычи. Злоумышленники палками избили полицейских.

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Источник: korrespondent.net

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