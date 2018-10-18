Пропажа журналиста: один из подозреваемых погиб в ДТП

Один из подозреваемых в деле исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогги погиб в автокатастрофе в Эр-Рияде. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

Лейтенант саудовских ВВС Мешал Саад Альбостани был одним из 15 подозреваемых, которые находились в консульстве Саудовской Аравии, когда туда зашел пропавший журналист.

Альбостани прибыл в Турцию 2 октября в 13.45 и покинул страну в 21.46 того же дня.

Об обстоятельствах автокатастрофы, в которой погиб подозреваемый, пока ничего не известно.

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Напомним, турецкие чиновники считают, что Хашогги, колумнист Washington Post, который критиковал режим наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, был убит внутри консульства. Саудовская Аравия опровергает эти утверждения.

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Источник: korrespondent.net