Подруга стрелка из Керчи рассказала об издевательствах над ним в колледже

Над Владиславом Росляковым, который устроил теракт в политехническом колледже аннексированной Керчи, постоянно издевались. Об этом рассказала его подруга, сообщает RT в четверг, 18 октября.

"Владислав постоянно говорил мне, что он часто ссорился с окружающими. Он рассказывал, что потерял доверие к людям, когда его одногруппники начали унижать его за то, что он не такой, как все", – сказала девушка.

Росляков говорил ей, что из-за этого "не хочет жить" и хочет отомстить за эти издевательства.

По ее словам, после того, как они перестали общаться, Росляков добавил её в чёрный список.

"Когда мы с ним общались, всё было хорошо. Он был добрый и отзывчивый, помогал мне, когда было плохо, – рассказала девушка. – Мне жалко людей, которых он застрелил, и мне очень жаль, что он покончил жизнь самоубийством. Он был очень хорошим другом".

По последним данным, в результате теракта в Керченском политехническом колледже погиб 21 человек. В больницах находятся более 40 человек, пять из которых – в коме. Сегодня раненых начали развозить в другие города.

Бойню устроил 18-летний студент 4 курса колледжа Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в библиотеке колледжа.

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Источник: korrespondent.net