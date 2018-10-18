Рада предварительно одобрила бюджет-2019

Верховная Рада на заседании в четверг, 18 октября, приняла за основу и в целом проект постановления № 9000-П о выводах и предложениях к проекту Бюджета на 2019 год.

Проект постановления за основу поддержали 242 нардепа, а в целом - со второй попытки 240 депутатов.

Согласно проекту, заложен рост доходов по сравнению с 2018 годом на 9,0% - до 1 трлн 8 млрд гривен. В то же время расходы составят 1 трлн 94 млрд гривен, что на 10% больше, чем в 2018 году.

В документе предусмотрены расходы на оборону в размере 209,5 млрд гривен.

На образование в главной смете страны предусмотрено 242,1 миллиарда гривен. На систему здравоохранения Кабмин заложил в бюджете 92,3 миллиарда гривен (на 9,5 млрд больше, чем годом ранее).

Также в бюджете предусматривается введение программы дотаций сельскохозяйственным предприятиям. В частности, 1,38 млрд гривен планируется направить на компенсацию сельскохозяйственной техники. Всего на поддержку агропромышленного комплекса планируют направить 6,9 млрд гривен бюджетных средств.

Кроме того, в проекте госбюджета предусмотрено увеличение бюджетов местных бюджетов на 41,4 миллиарда гривен.

Минимальная зарплата с первого января 2019 года вырастет на 12% - с 3723 до 4173 гривен.

Также Кабмин предлагает установить социальные расходы бюджета на уровне 301,8 миллиарда гривен, а на финансирование культуры - 5,4 миллиарда гривен, из которых 1 млрд - на производство новых фильмов.

Расчеты проекта госбюджета-2019 осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что проект госбюджета Украины на 2019 год сбалансирован и абсолютно реален.

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Источник: korrespondent.net