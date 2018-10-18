Куда пойти в Киеве на выходных 20 - 21 октября

Korrespondent.net традиционно расскажет, как провести выходные в Киеве. В субботу-воскресенье, 20-21 октября, в столице можно посетить: вечеринку в стиле 90-х годов, фестиваль виски и гастрофест, запись телешоу, концерты, спектакли для детей и взрослых, кинопремьеру.

День Рождения Кураж Базар Flashback 90’s

День Рождения Кураж Базар Flashback 90’s / фото: kyivmaps.com

В выходные свой день рождения отметит Кураж базар. В честь праздника ожидается грандиозный фест, тематикой которого станут 90-е годы. Организаторы планируют продемонстрировать все, что было модно в конце XX века: тетрис, жвачки, лазерные указки, тамагочи, игровые приставки, анкеты друзей и т.д.

Развлекать гостей будут звезды 90-х. Мероприятие пройдет с благотворительной целью: вместе с Иваном Дорном и лейблом Masterskaya собрать средства для помощи музыкальным школам Украины. Начало в 11.00

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, пр. Академика Глушкова, 1

Стоимость: 100 грн., 30 из которых пойдут на благотворительность. Именинникам, участникам АТО, беременным, инвалидам, пенсионерам, детям до 12 лет - вход бесплатный.

СмакоБум

СмакоБум / фото: kiev.vgorode.ua

С 19 по 21 октября на центральном стадионе страны пройдет осенний гастрономический фестиваль. Свою продукцию представят лучшие производители Украины.

В центре внимания - фермерская ярмарка, на которой можно приобрести мясные и рыбные деликатесы, различные сыры и молочные изделия, овощи и фрукты, напитки, сладости и многое другое. Программа феста будет насыщенна событиями, среди которых мастер-классы, активности для детей и взрослых. Начало в 11.00.

Где: Киев, М. Олимпийская, НСК “Олимпийский”, ул. Большая Васильковская, 55

Стоимость: бесплатно

Whisky Dram 2018

Whisky Dram 2018 / фото: kiev-holidays.com.ua

В субботу в Мыстецком арсенале пройдет четвертый фестиваль виски от Good Wine. Каждый гость получит: профессиональный дегустационный бокал Spiegelau, скидку в магазине алкогольной продукции, возможность посещения одной из 12 бесплатных лекций, его угостят бесплатным коктейлем на основе виски и порцией драма. На фесте запланирована работа 8 зон, а именно дегустационные залы, лекторий, Whisky Bar с авторскими коктейлями, фудкорт. Начало в 12.00.

Где: Киев, М. Арсенальная, Мыстецкий Арсенал, ул. Лаврская, 12

Стоимость: от 550 грн.

Творческая встреча с Сергеем Лозницей

Творческая встреча с Сергеем Лозницей / фото: google.com

20 октября в кинотеатре “Жовтень” планируется встреча с режиссером фильма- лауреата Каннского кинофестиваля “Донбасс” - Сергеем Лозницей. Начало сеанса в 17.40. Обсуждение - после показа.

"Донбасс" – это 13 коротких новелл, которые вместе формируют картину жизни на оккупированных территориях, от трагедии до комического фарса.

В ленте рассказывается о: жестоких реалиях жизни людей во время обстрелов, прохождении блокпостов, издевательствах над пленными.

Где: Киев, М. Контрактовая площадь, Кинотеатр “Жовтень”, зал “Гегемон”, ул. Константиновская, 26

Стоимость: 120 грн.

Hollywood in Kyiv. Музыка кино

Hollywood in Kyiv. Музыка кино / фото: kiev-holidays.com.ua

Kyiv Fantastic Orchestra под руководством Богдана Пущака подготовил программу от проекта «HOLLYWOOD in KYIV». На субботнем концерте прозвучит музыка к голливудским кинохитам в оригинальном исполнении. Гости услышат композиции из «Симпсонов», «Назад в будущее», «Рембо», «Форрест Гамп, «Судья Дредд», «Код да Винчи», «Человек Паук» і многих других блокбастеров. Начало в 19.00.

Где: Киев, М. Печерская, Kyiv Metropolis Music Hall, ЦВК, зал Киевской областной рады

Стоимость: 10-550 грн.

Godwin Louis в Киеве

Godwin Louis в Киеве / фото: google.com

С уникальным концертом Украину посетит известный американский альт-саксофонист. Гудвин Луис - обладатель премии Элвина Джонса. Отличительная манера игры Луиса - экспрессивность, широкий диапазон оттенков, полный набор технических приемов. На киевском концерте исполнит джазовые композиции из репертуара Телониуса Монка. Начало в 20.00

Где: Киев, Caribbean Club, ул. Симона Петлюры, 4

Стоимость: 250-1000 грн.

FAROLERO. Ночной магический сити-тур

FAROLERO. Ночной магический сити-тур / фото: google.com

Интерактивная пешеходная аудио-экскурсия в формате театрального представления запланирована на 20 октября. Подобное мероприятие пройдет в Украине впервые. Начало в 20.00.

Где: Киев, М. Почтовая площадь, Памятник Фуникулер, ул. Петра Сагайдачного, 3

Стоимость: 300-650 грн.

Пилон Баттл

Пилон Баттл / фото: google.com

20 октября состоится уже второй баттл спортивных соревнований по пол денсу. Участницы покажут всю красоту и пластику тела. Приз победительнице - 6000 грн. Гости также смогут попробовать блюда из авторской кухни под фирменное музыкальное сопровождение. Баттлы проводятся дважды в месяц и закончатся перед новогодними праздниками. Начало в 22.00.

Где: Киев, М.Вокзальная, «RECONQUISTA» Club, ул. Липковского. 1а

Стоимость: 400-2400 грн.

MAD HEADS

MAD HEADS / фото: rock.ua

Культовая украинская группа, выступающая в стиле рокабилли и ска-панк, представит новые композиции, а также нового участника коллектива. Лидер группы - Вадим Красноокий прилетит на концерт специально из канадского Торонто. Выступление в Украине 20 октября будет первым за долгий период. Начало в 22.00.

Где: Киев, М.Героев Днепра, Docker Pub, ул. Богатырская,25

Стоимость: 200-1800 грн.

Почему веган? / ДОМашний фестиваль

Почему веган? / ДОМашний фестиваль / фото: google.com

21 октября все любители веганской пищи могут посетить мини-фест на Подоле. Интересующиеся тематикой вегетарианства узнают много интересного на бесплатных лекциях о правильном питании. Гости смогут попробовать множество блюд, приготовленных без использования животных жиров. Начало в 15.00

Где: Киев, М. Почтовая площадь, ДОМ, ул. Петра Сагайдачного, 10/5А

Стоимость: 100 грн.

«Improv Live Show», Студия «Квартал 95»

Квартал 95 / фото: google.com

Новый юмористический проект от Студии “Квартал 95”. “Изюминка” шоу в том, что все происходящее на сцене не запланировано сценарием и будет импровизацией. Темы для шуток дают зрители и никому не известно, как события будут разворачиваться далее.

В любом случае, это будет смешно, уверены организаторы. Ведущий проекта - Евгений Кошевой, участие принимают Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко, Владимир Остапчук, Марк Куцевалов. Концерт-телесъемка запланирована на воскресенье, 21 октября. Начало в 17.00, 20.00.

Где: Киев, М. Почайна, Freedom Hall, ул. Кирилловская, 134

Стоимость: 250-400 грн.

Танцы со звездами

Танцы со звездами / фото: 1plus1.ua

21 октября будет девятый прямой эфир популярного телевизионного шоу. В это воскресенье на паркет снова выйдут 7 пар, ведь организаторы вернули в проект пару Денис Беринчик/Екатерина Белявская. На прошлой неделе шоу никто не покинул, но в это воскресенье кто-то “вылетит” из шоу навсегда. Кто на этот раз?

Мишель Андраде/Женя Кот либо Игорь Ласточкин/Илона Гвоздева, а может Руслан Сеничкин/Яна Цыбульская или Леся Никитюк/Максим Ежов, Иракли Макацария/Яна Заяц? Продержутся ли в статусе лидеров Павел Вишняков/Юлия Сахневич? Начало в 19.30

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, пр. Академика Глушкова, 1

Стоимость: 800-1000 грн.

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Источник: korrespondent.net