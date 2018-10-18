НАТО и Македония начали переговоры о присоединении

В штаб-квартире НАТО начались двухдневные официальные формальные переговоры о присоединении Македонии. Об этом сообщается на сайте Альянса в четверг, 18 октября.
"Бывшая Югославская Республика Македония сделала важный шаг на пути к членству в НАТО в четверг, начав двухдневные официальные формальные переговоры о присоединении в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - говорится в сообщении.
Переговоры охватывают детальные аспекты членства, включая политические, военные и юридические вопросы.
Переговоры возглавляют помощник генсека НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонзалес, македонскую делегацию возглавляет вице-премьер и министр обороны Радмила Шекеринска-Янковска.
Напомним, 30 сентября, в Македонии проходил референдум о переименовании страны. На голосование был вынесен вопрос "Поддерживаете ли вы вступление в НАТО и ЕС, принимая соглашение о переименовании между Республикой Македония и Грецией?"
По информации ЦИК, явка на референдуме составила 36,36%, при минимальном пороге в 50%. Свыше 90% проголосовавших поддержали договор с Грецией и членство страны в НАТО и ЕС.
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Источник: korrespondent.net
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