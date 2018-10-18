США предложили фрегаты для ВМС Украины - СМИ

В рамках программы Избыточное имущество США предложили Украине фрегаты типа Oliver Hazard Perry. Об этом в четверг, 18 октября, сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на источники.
По информации издания, руководство США направило через военного атташе посольства письмо в адрес Минобороны Украины о предоставлении военно-технической помощи Военно-морским силам ВСУ.
"В числе предложенного рассматривается вопрос о получении фрегатов типа Oliver Hazard Perry, которые находятся в распоряжении ВМС США и могут быть переданы в рамках программы Избыточное имущество (Excess Defense Article)", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что указанные корабли могут значительно повысить обороноспособность ВСУ на Черноморском и Азовском театре военных действий.
По данным издания, фрегаты типа Oliver Hazard Perry строились в течение 1975-2004 годов. Всего было построено 71 фрегатов на верфях в США, Испании, Австралии и Тайваня. Сейчас кроме США находятся на вооружении флотов Турции, Тайваня, Австралии, Испании и др.
Разрабатывались как ракетные фрегаты, которые вооружались пусковыми Mk 13 для зенитных управляемых ракет SM-1MR и противокорабельными ракетами Harpoon. В связи со снятием с вооружения США ракет SM-1 в 2003 году эти пусковые были демонтированы на фрегатах ВМФ США.
Также фрегаты вооружены 76-мм артиллерийской установкой OTO Melara, 20-мм зенитной артиллерийской установкой Phalanx CIWS, двумя торпедными аппаратами Mark 32 ASW (по три пусковые для торпед).
Напомним, в конце сентября США передали ВМС Украины два патрульных катера береговой охраны класса Island.
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Источник: korrespondent.net
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