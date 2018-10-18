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18. 10. 2018

Черногория передала Украине легализовавшую 1,6 млрд грн гражданку

Из Черногории экстрадировали украинку, которая легализовала более 1,6 млрд гривен доходов, полученных преступным путем. Об этом в четверг, 18 октября, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, указано, что Национальное антикоррупционное бюро разыскивало украинку за совершение в составе преступной организации фиктивного предпринимательства и легализации доходов, полученных преступным путем на общую сумму более 1,6 млрд гривен.

Как сообщается, в сентябре Минюст Черногории решил выдать женщину Украине.

"18 октября указанную гражданку приняли украинские правоохранители и передали сыщикам Национального антикоррупционного бюро", - говорится в сообщении.

По данным ГПУ, в настоящее время органы досудебного расследования проводят неотложные следственные действия.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали факты отмывания доходов, полученных нелегальным путем через использование ряда украинских фондовых бирж.

Также сообщалось, что ФБР США задержало четырех граждан России по подозрению в отмывании денег и мошенничестве.

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Источник: korrespondent.net

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