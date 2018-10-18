В Херсоне во дворах на площади Свободы обнаружили заминированный автомобиль. Об этом в четверг, 18 октября, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что в 11:20 в полицию поступил звонок от местного жителя. Мужчина сообщил, что под автомобилем заметил странный сверток, из которого торчали провода. Пиротехники достали из-под бампера предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

Бомбу деактивировали и направили на экспертизу.

Рядом находиться общеобразовательная школа, учеников эвакуировали.

Открыто уголовное дело.

Cмотрите фотогалерею: В центре Херсона заминировали автомобиль

Ранее в Одессе на Фонтанской дороге под припаркованным автомобилем обнаружили подозрительный предмет.

Также сообщалось, что в Черноморске неизвестный подорвал гранатой автомобиль возле одного из домов на проспекте Мира.

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Источник: korrespondent.net