На Донбассе за неделю погибли два мирных жителя - ОБСЕ

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали на минувшей неделе более 3700 нарушений режима прекращения огня и подтвердили гибель двух мирных жителей. Об этом сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, пишет Интерфакс в четверг, 18 октября.

По его словам, за последние три дня на Донбассе зафиксировано резкое увеличение уровня насилия.

"Если за первых 4 дня подотчетной недели миссия зафиксировала в среднем 1400 случаев нарушений, то за последние три дня - свыше 2300, то есть рост на 60%", - сказал Хуг.

Он отметил, что наблюдатели подтвердили гибель двух местных жителей, еще двое гражданских получили ранения.

"Ответственность за это лежит на тех, кто не соблюдает взятые обязательства", - подчеркнул Хуг.

Первый замглавы миссии также отметил, что с начала года наблюдатели подтвердили гибель 39 местных жителей и ранение 166 человек.

По словам Хуга, в 2017 году жертвами боевых действий на востоке Украины стали 486 человек - 87 погибли, 399 пострадали.

Ранее СММ ОБСЕ зафиксировала более 6 600 нарушений режима тишины.

Также Хуг сообщал, что с начала этого года на востоке Украины погибли или получили ранения 28 детей.

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Источник: korrespondent.net