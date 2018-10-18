На Донбассе за сутки задержали шесть сторонников сепаратистов

На Донбассе в течение прошлых суток украинские правоохранители в составе Операции объединенных сил (ООС) задержали шестерых человек. Об этом сообщил представитель пресс-центра ООС Алексей Жуганов на брифинге в четверг, 18 октября.

В целом, по его словам, криминогенная ситуация в районе выполнения задач ООС остается контролируемой.

"В течение прошлых суток на стационарных и мобильных блокпостах, задержаны 6 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям, выявлено 4 факта незаконного обращения с оружием и 17 фактов незаконного оборота наркотических средств. Также зафиксировано 24 административных правонарушениях", - сообщил Жуганов.

Ранее сегодня Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области продлил на два месяца срок содержания под стражей бразильцу Рафаэлю Лусварги, которые воевал на стороне "ДНР".

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Источник: korrespondent.net