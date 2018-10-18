Данные 23 иностранных дипломатов, досрочно отозванных с территории Украины по требованию Службы безопасности Украины в течение 2017-2018 годов, засекречены. Об этом в четверг, 18 октября, пишут Українські Новини со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел.
Информационное агентство направило запрос в ведомство с просьбой предоставить список упомянутых иностранных дипломатов, указав, какие государства они представляли в Украине.
"В соответствии с законом Украины О доступе к публичной информации, запрашиваемая Вами информация про упомянутых иностранных дипломатов не относится к категории открытых данных и не подлежит обнародованию, поскольку содержит персональные данные этих лиц. В соответствии с законом Украины О защите персональных данных, распространение таких данных возможно только с согласия этих лиц", - говорится в ответе министерства.
Cмотрите фотогалерею: Данные высланных из Украины 23 дипломатов засекречены - СМИ
Ранее сообщалось, что из Украины с начала 2017 года по май 2018 года СБУ с помощью МИД досрочно отозвала 23 иностранных дипломата.
В Украину не пустили российского дипломата
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.