Данные 23 иностранных дипломатов, досрочно отозванных с территории Украины по требованию Службы безопасности Украины в течение 2017-2018 годов, засекречены. Об этом в четверг, 18 октября, пишут Українські Новини со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел.

Информационное агентство направило запрос в ведомство с просьбой предоставить список упомянутых иностранных дипломатов, указав, какие государства они представляли в Украине.

"В соответствии с законом Украины О доступе к публичной информации, запрашиваемая Вами информация про упомянутых иностранных дипломатов не относится к категории открытых данных и не подлежит обнародованию, поскольку содержит персональные данные этих лиц. В соответствии с законом Украины О защите персональных данных, распространение таких данных возможно только с согласия этих лиц", - говорится в ответе министерства.

Cмотрите фотогалерею: Данные высланных из Украины 23 дипломатов засекречены - СМИ

Ранее сообщалось, что из Украины с начала 2017 года по май 2018 года СБУ с помощью МИД досрочно отозвала 23 иностранных дипломата.

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Источник: korrespondent.net