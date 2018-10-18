Путин высказался по трагедии в Керчи

Трагедия в Керчи является результатом глобализации, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на дискуссионном клубе Валдай в четверг, 18 октября, передает Интерфакс.

"Хотел бы начать со вчерашней трагедии. Это, в том числе, судя по всему, результат глобализации. Как ни странно. В соцсетях, в интернете мы видим, что целые сообщества созданы", - сказал Путин.

Он отметил, что все началось с известных трагических событий в школах США.

"Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лже-героев для себя создают. Это значит, что все мы вместе взятые, не только в России, в мире в целом плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма. Это и приводит к трагедиям подобного рода", - считает Путин.

При этом президент добавил, что героизму есть место в нашей жизни.

Как известно, бойню устроил 18-летний студент 4 курса колледжа Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в библиотеке колледжа.

Отметим, со вчерашнего дня число жертв бойни выросло до 21. В больницах находятся более 40 человек, пять из которых - в коме. Сегодня раненых начали развозить в другие города.

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Источник: korrespondent.net