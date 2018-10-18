Наслоедник Кучмы. Кто представит Украину в Минске

На переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске, 16 октября Украину представлял дипломат Руслан Демченко.

В группе он заменил второго президента Украины Леонида Кучму, который оставил этот пост из-за возраста.

Демченко еще окончательно не утвердили на должность в группе. Но шансы велики. Сам Кучма называл его среди вероятных преемников.

Кто такой Демченко и что может изменить его назначение.

При всех президентах

Сейчас Демченко – советник президента Порошенко.

В 2010-2014 годах он был заместителем министра иностранных дел Украины сначала при Константине Грищенко, потом при Леониде Кожаре. В феврале 2014 года даже 5 дней исполнял обязанности главы ведомства.

Во время работы в МИД во времена Кожара Демченко курировал как раз российское направление.

В 1992-1996 годах Демченко работал вторым секретарем посольства Украины в США, в 2000-2005 годах – консулом Украины в Стамбуле, затем послом Украины в Сербии и Черногории.



В конце 90-х был заместителем руководителя управления Администрации президента Леонида Кучмы, в 2006-2010 годах возглавлял Офис третьего президента Виктора Ющенко.

Демченко 53 года, он родился в Киеве, окончил университет имени Шевченко. По специальности специалист по международным отношениям, референт-переводчик с английского языка. Карьеру в МИД он начал с должности третьего секретаря.

Перспективы на переговорах

С одной стороны замена Кучмы на Демченко – это существенное понижение уровня переговорщика.

С другой стороны, Демченко имеет серьезный опыт дипломатической работы. При этом за ним имеется неприятный шлейф в виде работы на российском направлении. Говорят, во времена Революции достоинства он как раз продолжал сотрудничество с Москвой.

"Демченко был тем человеком, который во время Революции достоинства фактически организовывал кампании по дезинформации, описывая события как экстремизм, терроризм. Это лишает его права представлять Украину на любых переговорах", - отметил глава правления Майдана иностранных дел, дипломат Богдан Яременко, в комментарии Радио НВ.

В тоже время, дипломат Василий Филипчук, наоборот считает возможное назначение Демченко приведением переговоров в нормальное, рабочее русло.

Кучма был человеком без должности. Да, у него есть определенные регалии, но на сегодня он является только экс-президентом. Однако такой должности нет ни в одном штатном расписании. Очевидно, что назначение Кучмы делалось сознательно, чтобы в случае каких-то проблем сказать, что Украина как государство по большому счету там не присутствует. Кучма имел определенный политический мандат доверия президента, но никаких формальных обязательств у него не было, никакой формальной директивы он не должен был получить, поскольку он не является государственным служащим. Поэтому приведение к нормальной процедуре переговорного процесса в рамках "Минска-2" в принципе является плюсом. И вероятное назначение на эту должность госслужащего Руслана Демченко - это большой плюс”, - полагает Филипчук.

При этом, Филипчук отмечает, что Демченко и так всегда был в Трехсторонней контактной группе. С момента избрания Порошенко на пост президента Демченко был его постоянным советником именно в переговорном процессе по мирному урегулированию. То есть он очень хорошо разбирается в российском направлении.

Что дальше будет с Минском

Минские соглашения на данный момент не выполняются, но от них никуда не деться.

Стороны продолжают перекладывать ответственность друг на друга. Украина ранее продлила действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, в котором как раз заложены отдельные положения Минского соглашения.

“Это позитивно и говорит о том, что Украина готова дальше следовать Минским соглашениям. Но с другой стороны мы считаем, что Украина может сделать больше для подтверждения этого в рамках урегулирования конфликта. Также мы хотим, чтобы Россия, которая имеет влияние на боевиков на Донбассе, больше уважала Минские соглашения. 11 ноября будут выборы, которые мы считаем провокацией, и такими, которые противоречат духу Минских соглашений, хотя они и так постоянно нарушаются. С 1 октября у нас уже больше 1000 таких нарушений. К примеру, все еще продолжается использование тяжелого вооружения”, — отмечает директор Института стратегических исследований при Министерстве обороны Франции (Париж) Жан-Батист Жанжен-Вильмер.

Выборы в “ДНР” действительно могут стать проблемой. На последнем заседании переговорной группы в Минске Украина потребовала немедленно отменить подготовку так называемых выборов.

Украинские представители обратились к спецпредставителю председательствующего в ОБСЕ министра иностранных дел Италии, Посла Мартина Сайдика, с просьбой подготовить специальное заявление от председательствующей в ОБСЕ страны, в которой четко указать нелегитимность любых выборов на оккупированных территориях.

"ОБСЕ должна четко заявить, что выборы в Донецке и Луганске могут проводиться исключительно по украинскому законодательству, согласно стандартам ОБСЕ, под наблюдением независимых наблюдателей. А фейковые "выборы", которые Кремль планирует провести на оккупированных РФ территориях 11 ноября, не соответствуют букве и духу минских соглашений, направлены на дестабилизацию ситуации и срыв мирных переговоров", - заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Источник: korrespondent.net