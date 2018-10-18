В Житомирском облсовете в четверг, 18 октября, произошла потасовка. Об этом сообщает Житомир.info.

Отмечается, что в 11:00 в пресс-центре было запланировано заседание постоянной комиссии по вопросам экологии, охраны окружающей среды и использования природных ресурсов Житомирского областного совета.



Несколько десятков местных активистов хотели попасть на заседание, однако вход в пресс-центр заблокировали почти полсотни мужчин. Возникла потасовка, которую разняли представители полиции.



По состоянию на 12:00 активистов на заседание комиссии пустили.

Cмотрите фотогалерею: В Житомирском облсовете произошла потасовка

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее на заседании сессии Тернопольского облсовета нардеп Игорь Мосийчук подрался с местным депутатом Богданом Бутковским.

Также сообщалось, что во время заседания комиссии в Николаевском облсовете подрались депутаты.

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Источник: korrespondent.net