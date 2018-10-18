В Закарпатье экс-начальника райотдела полиции подозревают в пьяном ДТП

На Закарпатье бывший начальник райотдела полиции может быть причастен к ДТП в пгт. Межгорье, где ВАЗ-2109 наехал на женщину. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, сообщает в четверг, 18 октября, пресс-служба областной полиции.

В частности, указано, что 17 октября 47-летний житель пгт. Межгорье совершил наезд на 67-летнюю женщину, которая двигалась по правому краю проезжей части дороги в попутном с автомобилем направлении в райцентре.

"В результате ДТП женщину доставили в реанимационное отделение Межгорской райбольницы с многочисленными травмами. С места происшествия изъят автомобиль ВАЗ-2109. Водитель автомобиля не осведомленный, так как самовольно покинул межгорскую районную больницу. В настоящее время устанавливается его местонахождение", - говорится в сообщении полиции.

В то же время местный правозащитник Рома Келемен сообщил изданию Mukachevo.net, что водитель-виновник ДТП - бывший начальник райотдела полиции.

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"Как утверждают очевидцы аварии, экс-начальник был в сильном алкогольном опьянении и покинул место ДТП. Женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации. Полицейские отделения полиции Межгорье не задержали нарушителя ДТП, чтобы зафиксировать факт опьянения и даже его сын, который является полицейским, забрал автомобиль, который нашли припаркованным у райбольницы, и спрятал. А сам экс-начальник вообще выехал за пределы области. Родные пострадавшей бабушки в негодовании такими действиями полицейских Межгорского отделения полиции и бездействием органов прокуратуры", - отметил Келемен.

Как известно, указанное правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее в Закарпатской области столкнулись сразу три авто.

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Источник: korrespondent.net