Андреевскую церковь дают Константинополю. Главное

Верховная Рада приняла решение о передаче Вселенскому патриархату Андреевской церкви в Киеве - исторического сооружения, созданного по проекту архитектора Растрелли.
Храм, в которой ранее Украинская автокефальная православная церковь проводила службы, передают Константинополю для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий. Корреспондент.net рассказывает подробности.
Андреевская церковь
Памятник церковной архитектуры, построенный в стиле барокко в 1749-1754 годах по приказу российской императрицы Елизаветы Петровны. Проектировал здание известный итальянский архитектор Бартоломео Растрелли, а строили местные зодчие под руководством костромчанина Ивана Мичурина.
Храм назвали в честь апостола Андрея Первозванного - покровителя Украины. Стоит на Андреевской горе на крутом правом берегу Днепра, над исторической частью Киева - Подолом. Вниз от нее идет Андреевский спуск, соединяющий верхний город с нижним.
После Второй мировой войны в Андреевской церкви работала Киевская духовная академия. Она была закрыта в период антирелигиозной кампании Хрущева, а Андреевский храм стал музеем.
На его ступенях снимали знаменитую финальную сцену фильма За двумя зайцами.
В 2008 году президент Виктор Ющенко передал храм в пользование УАПЦ, став ее главным храмом.
18 октября Верховная Рада Украины передала Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриархату. Соответствующий законопроект, предложенный президентом Петром Порошенко, поддержали 237 парламентариев.
Храм передают для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.
Согласно законопроекту, здание храма остается в государственной собственности, а передача происходит с целью создания условий для осуществления церковью Вселенского патриархата богослужений в Украине.
Парламент поручил кабинету министров обеспечить передачу Андреевской церкви в месячный срок со дня вступления в силу этого закона.
Вселенскому патриархату поставлено лишь одно условие - соблюдать законодательство об охране культурного наследия.
Также там вручал свои награды масонский Орден святого Станислава. Теперь же УАПЦ и ее предстоятель Макарий согласились на передачу церкви Вселенскому патриархату при условии, что Украинская автокефальная православная церковь войдет в новосоздаваемую в Украине поместную православную церковь.
"Я соглашаюсь дать Андреевскую церковь. Когда я поминаю константинопольского патриарха за службой и иду ему навстречу, если надо пожертвовать один кафедральный собор", - сказал предстоятель УАПЦ.
Зачем храм Константинополю
По словам главы парламента Андрея Парубия, своим решением Верховная Рада восстанавливает Ставропигию Вселенского патриарха в Киеве, которая будет выполнять роль резиденции патриарха.
Рада заявляет, что передача осуществляется также для обеспечения "религиозных потребностей верующих в восстановлении и сохранении связей с Константинопольской церковью-матерью".
"Предоставление Вселенскому патриархату культового сооружения на Андреевском спуске, 23 в Киеве в постоянное пользование является важным шагом в проведении работы по подготовке предоставления автокефалии православной церкви в Украине", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Как заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, "президент в знак солидарности с процессом получения томоса делает символический жест".
Она отметила, что передача Андреевской церкви - символ того, что святой Андрей в свое время крестил Украину, и как "символический жест единения с матерью-церковью.
"Мы еще на шаг приблизились к цели - получение томоса об автокефалии православной церкви в Украине", - написал сам Порошенко в Twitter.
Президент добавил, что представительство Вселенской патриархии, будет способствовать укреплению связей с мировым православием.
"Украина возвращается к активному общению с мировым православием. Представительство Вселенской патриархии... будет способствовать укреплению таких связей и поддержки Украины во время возникновения независимой поместной православной церкви", - написал он.
Андреевская церковь остается в собственности государства и будет и дальше находиться на балансе Национального заповедника София Киевская, сообщили в пресс-службе заповедника.
С представителями Вселенского патриархата будет заключен договор о пользовании памятником.
Церковная игра престолов. Что еще нужно для Томоса
В то же время, реставрация Андреевской церкви будет продлена до ее полного завершения, а после окончания реставрационных работ объект откроют для посещения.
Весь штат музейщиков Национального заповедника будет и дальше продолжать свою работу, выполняя требования законодательства по охране памятников.
Реакция РПЦ
Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент заявил Коммерсанту, что "из-за действий Константинополя единство церквей прервано, но решения Синода РПЦ должны отрезвить многих". РПЦ, напомним, разорвала отношения с Константинополем.
В то же время пресс-секретарь Киево-Печерской лавры Василий Анисимов заявил газете, что "определяться будет нужно, когда томос будет выдан".
"Точнее, если будет выдан. На данном этапе мы понимаем, что это беззаконие, чинимое Константинополем. А как действовать, определит предстоятель УПЦ (митрополит Онуфрий - ред.)", - сказал он.
Анисимов заявил, что "Константинополь не раз впадал в ересь".
"Сейчас мы можем это также наблюдать. Константинопольский патриарх пытается доказать, что он главный, а не равный среди равных", - сказал он.
Представитель УПЦ КП Евстратий Зоря приветствует решение Константинополя. По его словам, "патриарх Кирилл с 1991 года лично является архитектором разделения украинской церкви", но ситуация "рано или поздно будет вылечена, и РПЦ вернется в (евхаристическое - ред.) общение".
В Киево-Печерской и Почаевской лаврах заявляют, что готовятся к возможным попыткам захвата храмов со стороны праворадикалов. Охрана святынь усилена и верующими, и украинской полицией.
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Источник: korrespondent.net
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