Климкин прокомментировал заявление Госдумы России

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал заявление Государственной думы России Об обострении ситуации в Украине, принятое в четверг, 18 октября.

"Относительно этого заявления Государственной думы... можете считать это пропагандой. На самом деле значительная часть Россия живет в параллельной реальности", - сказал он, выступая на Национальном экспертном форуме в Одессе.

Как пишет Интерфакс-Украина, министр также отказался официально прокомментировать заявление.

Отметим, в заявлении российских депутатов говорится о ситуации на Донбассе, автокефалии и русском языке в Украине.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг автокефалии станет проблемой надолго.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net