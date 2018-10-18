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18. 10. 2018

Стало известно, когда объявят приговор Манафорту

Суд в США завтра, 19 октября, объявят приговор бывшему руководителю избирательного штаб Дональда Трампа и экс-советнику Виктора Януковича Полу Манафорту. Как сообщает Голос Америки, срок заключения для Манафорта озвучат в Окружном суде в городе Александрия.

Всего Манафорт был признан виновным по восьми пунктам обвинений в финансовых махинациях, о чем было объявлено в августе 2018 года.

Ранее стало известно, что Манафорт согласится признать вину по двум обвинениям. По условиям сделки со спецпрокурором Робертом Мюллером, экс-глава штаба должен будет возместить предполагаемый ущерб, согласившись на отчуждение не менее трех объектов недвижимости в Нью-Йорке и содержимое ряда банковских счетов. 

Кроме того пошедшему на сделку со следствием экс-главе избирательного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту грозит 10 лет тюрьмы.

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Источник: korrespondent.net

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