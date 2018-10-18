В Херсоне в четверг, 18 октября, прошел необычный перфоманс - на улице Суворова разбросали мешки с "деньгами". Об этом сообщает местное издание Херсон Online.

В частности, в городе установили тематическую экспозицию - прохожим прямо на улице подробно рассказывали, сколько каждый час все жители Херсонской области платят в госбюджет денег в виде налогов. И даже наглядно продемонстрировали с помощью денежных мешков.

Cмотрите фотогалерею: В центре Херсона разбросали мешки с "деньгами"

Организаторы акции обращали внимание на то, что каждый человек платит налоги, но при этом не осознает сколько. В 2018 году, по данным исследования общественных организаций-организаторов проекта, каждый житель области каждый час отдает в бюджет страны 5,9 грн.

Как сообщается, Херсон стал десятым городом, где провели такой перфоманс.

Ранее в Днепропетровской области в лесополосе на Криворожском шоссе нашли мешки с миллионами уничтоженных гривен.

Также сообщалось, что в США вблизи Индианаполиса в штате Индиана из инкассаторского автомобиля во время движения выпало более полумиллиона долларов наличности.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net