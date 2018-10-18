Украинцам выплатят 800 млн сэкономленных субсидий

Украинцы подали заявления почти на 800 млн гривен на выплату сэкономленных субсидий. Об этом на пресс-конференции в четверг, 18 октября, заявил глава Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает Укринформ.
"На сегодняшний день заявлений подано почти на 800 млн грн, и началась выплата соответствующих сумм сэкономленных субсидий за электроэнергию и природный газ", - сказал чиновник.
По словам Музыченко, заявления подали лица, которые сэкономили на использовании электроэнергии и природного газа в течение отопительного периода 2017-2018 годов.
Он также пояснил, что такая выплата, согласно законодательству, должна быть осуществлена в течение двух месяцев с даты начала нового отопительного периода.
Ранее сообщалось, что бюджет на 2019 год предусматривает расходы на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 55 миллиардов гривен.
В Минсоцполитики также сообщали, что за первое полугодие 2018 года украинцам насчитали пять млрд "лишних" субсидий.
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Источник: korrespondent.net
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