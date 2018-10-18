В России при учениях разбился самолет

В России военно-учебный самолет Л-39 потерпел крушение и упал в воду в Краснодарском крае. Об этом в четверг, 18 октября, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Самолет выполнял полет без боекомплекта. По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Отмечено, что инцидент произошел около 17:00, когда самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Он потерпел крушение в районе населенного пункта Должанская, уточнили в российском Минобороны.
Там также добавили, что пилотов сейчас ищет поисково-спасательная группа.
Вместе с тем, по словам источника Интерфакса, на борту самолета находились два пилота, они катапультировались.
Как сообщают российские СМИ, летчики упали в море.
"Самолет упал в воду. Ведутся поисковые работы, летчиков пока не нашли. Летчики тоже в воду упали", - сказал собеседник ТАСС.
При этом другой источник агентства уточнил, что Л-39 упал в 1,5 км от берега.
Л-39 - чехословацкий учебно-тренировочный самолет, он состоит на вооружении более чем в 30 странах, в том числе в России. Его используют для обучения пилотированию, а также перехвату воздушных целей.
Напомним, истребитель Су-27УБ потерпел крушение 16 октября неподалеку города Бердичев в ходе военных учений Чистое небо - 2018.
По данным Генштаба, жертвами происшествия стали два пилота. В сообщении ведомства говорится, что погибли украинский и американский военные.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.