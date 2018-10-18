Бюджет-2019. Что есть в первой редакции

Бюджетный процесс в Украине прошел очередной этап. Депутаты одобрили главный финансовый документ страны на 2019 год в первом чтении.
В этом году к бюджету приковано отдельное внимание. МВФ настаивает на том, чтобы бюджет был реалистичным. Следующий год – избирательный, поэтому соблазн впихнуть в бюджет побольше “хотелок” у депутатов особый.
Чего ожидать от бюджета на следующий год, выяснил Корреспондент.net.
Основные показатели
В проект заложен рост доходов по сравнению с 2018 годом на 9% - до 1,008 триллионов гривен. В то же время расходы составят 1,094 триллиона гривен, что на 10% больше, чем в 2018 году.
Проект основывается на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.
Предельный уровень дефицита госбюджета – почти 90 миллиардов гривен или 2,3% ВВП.
Минимальная зарплата с первого января 2019 года вырастет на 12% - с 3723 гривен до 4173 гривен.
Прогноз курса гривны на конец года 2019 - 29,4 гривны за доллар.
По сравнению с этим годом Минфин сократил расходы четырем министерствам: себе, Министерству информационной политики, Министерству иностранных дел и Министерству энергетики. Последнему сократили расходы на поддержку угольной отрасли.
Вырастут расходы на силовые ведомства, на 10% больше потратят на здравоохранение.
Налоговые изменения
Вместе с бюджетом всегда подаются и отдельные изменения в Налоговый кодекс. Ожидается, что в 2019 году вырастут акцизы, рента и экологический налог.
В первую очередь это коснется табачных компаний. Акцизы на табак дополнительно вырастут на 20% - это плановое повышение, которое предусматривает действующий Налоговый кодекс.
С 2019 года году 75% поступлений акциза с топлива и транспортных средств, ввозной пошлины на нефтепродукты и авто будут направляться в Дорожный фонд. Он был создан в 2016 году. Его цель - аккумулировать ресурс на ремонт и строительство дорог. В 2018-2020 годы источники наполнения фонда постепенно будут увеличиваться. Предполагается, что в 2019 году на развитие дорог будет направлено 50,4 миллиарда гривен.
В следующем году ставки ренты для добычи газового конденсата снизятся с 45% до 29% (до 5000 м глубины залегания залежей) и с 21% до 14% (более 5000 м глубины залегания залежей).
Что дальше
Рассмотрение проекта госбюджета во втором чтении должно завершиться до 20 ноября, а в третьем чтении и в целом – до 1 декабря.
Премьер-министр Владимир Гройсман призвал Верховную Раду как раз принять проект закона о госбюджете на 2019 до 1 декабря или раньше.
"Очень важно, на мой взгляд, принять бюджет до 1 декабря. Чем раньше мы примем бюджет, тем лучше будем работать, в том числе и по обслуживанию того внешнего долга, который есть", - сказал Гройсман в Раде.
Также, по его словам, важно, чтобы проект бюджета в процессе усовершенствования на утратил своей реалистичности.
"Мы сможем его лучше подготовить ко второму чтению. Мы открыты к конструктивному сотрудничеству, но надо избежать популизма и раздувания бюджета, непомерных расходов", - сказал Гройсман.
Оценки экспертов
Экономист Александр Савченко считает, что бюджет-2019 во многом дублирует проект-2018 года.
“Да, будет повышение минимальной зарплаты, но незначительное. Это означает еще дополнительные налоги для малого бизнеса. Будет продолжаться перераспределение в пользу государственных чиновников, средства будут забирать у малого бизнеса и отдавать государственным чиновникам. Такая же тенденция в этом году. Бюджет-2019 ничего особо не меняет”, – отметил Савченко.
По его словам, экономический рост заложен на уровне статистической погрешности 2,5-3%, хотя с другой стороны, бюджет реформ во времена выборов просто невозможен, поэтому не стоит ожидать каких-то кардинальных изменений.
Смета цементирует то положение, которое сегодня имеет украинское общество, добавил он.
По мнению Савченко, голосование будет достаточно сложным. Некоторые фракции принципиально не будут голосовать, чтобы привлечь к себе внимание и сделать сложнее жизнь власти.
Экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин называет бюджет-2019 – бюджетом развития.
Он отмечает, что после преодоления падения экономика Украины растет уже десять кварталов подряд. “Учитывая, что ВВП Украины во втором квартале 2018-го вырос на 3,8%, заложенные в проекте бюджета экономические индикаторы, в частности, прирост ВВП на уровне 3%, реальны", - полагает эксперт.
Экономист Алексей Кущ отмечает, что бюджетный дефицит - не более 2,3% ВВП – это не более чем красивая ширма. “Инфляционный механизм раздувания ВВП, который позволяет одновременно повышать бюджетные доходы и выполнять требование МВФ относительно показателя бюджетного дефицита. Можно наращивать бюджет с помощью инфляции или реального роста экономики, можно совмещать первое и второе, что успешно делали практически все украинские правительства. Но в 2014-м году в Кабмине явно утратили меру и чувство баланса. С тех пор министры так вошли во вкус, выплачивая обесцененные зарплаты и пенсии за счет инфляции, что уже не могут остановиться. В следующем году номинальный прирост доходов бюджета составит 11% и значит вновь три из четырех гривен поступлений в бюджет будут обеспечены за счет роста цен, а не реальной экономики", - подчеркивает эксперт.
Источник: korrespondent.net
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