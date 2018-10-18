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18. 10. 2018

В Афганистане в госучреждении произошла стрельба, ранены американцы

В Афганистане сразу после совещания властей Кандагара с представителями НАТО произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека, еще двое получили ранения. Об этом в четверг, 18 октября, сообщает The National.

В частности, указано, что начальник полиции Кандагара Абдул Разик был убит, а двое американских граждан получили ранения во время стрельбы в офисе губернатора афганского города вскоре после визита генерала армии Соединенных Штатов, командующего Миссии решительной поддержки НАТО и Силы США - Афганистан Остина Скотта Миллера.

Как сообщил пресс-секретарь НАТО, в результате инцидента двое граждан США получили ранения. Он добавил, что во время инцидента погиб также местный оператор.

В то же время командир Миссии поддержки НАТО в Афганистане Остин Миллер не пострадал, пишет издание.

"Сегодня в кандагарском дворце произошло чрезвычайное происшествие. По предварительным сообщениям, инцидент произошел между афганцами. Два американца были ранены во время перестрелки, и они были эвакуированы медицинскими работниками", - сказал представитель НАТО в афганской миссии полковник Кнут Петерс.

По данным местных жителей в Кандагаре, они услышали громкий взрыв, а затем звуки стрельбы.

Генерал Разик, известный как один из самых влиятельных представителей силовых структур на юге Афганистана, был известен пренебрежением правилами и нарушениями прав человека, но также стоял за относительной стабильностью страны, остававшейся свободной от Талибана, пишет издание.

Ранее в нидерландском городке Валкенсвард неизвестные открыли огонь. В результате один человек получил ранения.

Также собщалось, что в американском штате Флорида неизвестный открыл стрельбу в местном торговом центре, в результате чего два человека погибли, еще два получили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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