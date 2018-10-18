В Украине начался первый этап создания Антикорсуда

В Украине стартовал первый этап создания Высшего антикоррупционного суда. Об этом в четверг, 18 октября, сообщила пресс-служба Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Отмечено, что ВККСУ проведет собеседования с кандидатами в члены Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ) в рамках подготовки конкурса в Высший антикоррупционный суд.
"18 и 19 октября члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины в режиме скайп-конференции проведут собеседования с кандидатами на должности членов Общественного совета международных экспертов", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в собеседовании примут участие 16 членов Комиссии, с одной стороны, и кандидаты, предложенные международными организациями, с другой.
Решение об избрании членов ОСМЭ будет принято Комиссией ориентировочно к концу октября, в соответствии с порядком и критериями, предусмотренных законом О Высшем антикоррупционном суде.
Среди критериев избрания кандидатов - безупречная деловая репутация, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, соответствующий опыт работы в других странах по осуществлению процессуального руководства, поддержание государственного обвинения в суде или осуществления судопроизводства по делам, связанным с коррупцией.
Как известно, ОСМЭ создается на шесть лет как вспомогательный орган для содействия Комиссии в подготовке решений по вопросам назначения на должности судей Высшего антикоррупционного суда.
Напомним, 26 июня президент Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда. 2 августа он подписал последний закон, открывающий все пути для создания и нормального функционирования в стране антикоррупционного суда.
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Источник: korrespondent.net
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