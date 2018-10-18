Бойня в Керчи: свидетель рассказал о геройском поступке погибших студентов

Во время нападения на колледж в Керчи (аннексированный Крым) четверо первокурсников ценой своих жизней спасли от гибели других подростков, преимущественно девушек. Об этом рассказал студент колледжа, свидетель трагедии Артур Колесник, передает в четверг, 18 октября, ТАСС.

"Ребята-первокурсники, которые только выпустились из 9 класса, они только поступили, отучились два месяца. И когда произошла эта трагедия, ребята начали забрасывать его камнями (убийцу - ред.), потому что за его спиной отходили другие дети. Группы, преимущественно девочек. Ребята решили вызвать огонь на себя, чтобы он отвлекся, чтобы девочки смогли хоть как-то убежать. И сейчас, все вчетвером, погибли", - рассказал он.

Очевидец стрельбы в Керчи рассказал о четырех первокурсниках, которые героически погибли, защищая девушек от стрелка.



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/CIMrD57qk8 — ТАСС (@tass_agency) 18 жовтня 2018 р.

По последним данным, в результате теракта в Керченском политехническом колледже погиб 21 человек. В больницах находятся более 40 человек, пять из которых – в коме. Сегодня раненых начали развозить в другие города.

Бойню устроил 18-летний студент 4 курса колледжа Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в библиотеке колледжа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net