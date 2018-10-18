Украинцы стали реже вызывать "скорую" - Минздрав

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила об уменьшении общего количества вызовов скорой помощи украинцами. Об этом она сказала на пресс-конференции в четверг, 18 октября, передает Укринформ.
По ее словам, благодаря государственной программе Доступные лекарства в Украине на 17 тысяч уменьшилось количество вызовов неотложной медицинской помощи по поводу сердечно-сосудистых катастроф.
Ссылаясь на данные статистики, Супрун отметила, что причиной смерти в 60% случаев в Украине являются сердечно-сосудистые болезни.
"Доступные, эффективные, качественные лекарства и патронаж семейных врачей помогают сломать эту ужасную тенденцию. Мы зафиксировали уменьшение вызовов скорой медицинской помощи на 17 тысяч за первый год программы Доступные лекарства. Причина - это меньшее количество случаев с подозрением на инсульт и инфаркт с приступами бронхиальной астмы", - отметила руководитель Минздрава.
Она также добавила, что девять из десяти украинцев поддерживают программу Доступные лекарства, потому что это помогает экономить средства семьи.
Ранее глава Минздрава Ульяна Супрун заявила, что в стране очень много медицинских заведений нуждаются в изменении статуса и формы предоставления медицинской помощи.
Также Супрун сообщала, что в госбюджете предусмотрено на закупку лекарств и медицинских изделий 5,9 млрд грн, а потребность составляет 13,8 млрд грн.
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Источник: korrespondent.net
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